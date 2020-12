Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Fußgänger auf dem Weg zum Bus schwer verletzt

DuisburgDuisburg (ots)

Am Freitagmorgen (11. Dezember, 10:15 Uhr) wollte ein 21-Jähriger einen Bus auf der Straße Unter den Ulmen erreichen, der kurz davor war, von einer Haltestelle los zu fahren. Der junge Mann achtete beim Überqueren der Straße nicht auf einen 31-jährigen Autofahrer in einem Ford und stieß mit ihm zusammen. Der Fußgänger wurde aufgeladen und stürzte. Er verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger in ein Krankenhaus.

