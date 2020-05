Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (186/2020) Autowracks brennen auf Hinterhof in Göttingen-Grone - Ursache noch ungeklärt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Salinenweg Sonntag, 24. Mai 2020, gegen 21.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Hinterhof im Göttinger Salinenweg ist am Sonntagabend (24.05.20) gegen 21.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Autowrack in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf zwei weitere ausgeschlachtete Fahrzeuge und die Außenfassade eines angrenzenden Holzverschlages über. Menschen wurden nicht verletzt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte die Flammen ab und konnte so eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist zurzeit noch offen. Die Ermittlungen zum Auslöser des Feuers dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

