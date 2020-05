Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (184/2020) Einbrüche in zwei Geschäfte in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Lotzestraße und Papendiek in der Zeit zwischen Dienstag, 19. Mai 2020, gegen 19.30 Uhr und Donnerstag, 21. Mai 2020, 03.40 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - In den letzten zwei Nächten sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in Göttingen eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Diebe durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Innere einer Weinhandlung in der Lotzestraße und stahlen Bargeld, eine Kasse mit Wechselgeld sowie einen Autoschlüssel. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Dienstagabend (19.05.2020), gegen 19.30 Uhr und Mittwochmorgen (20.05.2020), gegen 09.55 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.000 Euro.

Im Papendiek hat sich ein Unbekannter Zutritt in das Innere eines Optikergeschäfts verschafft, indem er mit einem Pflasterstein den Glaseinsatz der Eingangstür eingeworfen hatte. Ein Nachbar hörte in den frühen Donnerstagmorgenstunden gegen 03.40 Uhr einen lauten Knall und sah, wie ein Mann mit einem grauen Kapuzenpullover in das Geschäft einstieg. Er alarmierte daraufhin die Polizei, welche sich sofort auf den Weg zum Tatort machte. Der Eindringling konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizisten in unbekannte Richtung fliehen, eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Ersten Informationen zufolge wurde Bargeld gestohlen. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 500 Euro.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen gibt, wird derzeit von den Ermittlern überprüft.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

