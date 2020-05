Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (182/2020) Vom Hausfriedensbruch bis zum Widerstand

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland (Landkreis Göttingen), Ortsteil Klein Schneen, Im Unterdorf Donnerstag, 21. Mai 2020, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr

FRIEDLAND (mb) - Am Donnerstagnachmittag (21.05.2020) wurden die Beamten der Polizeistation Friedland zu einem Hausfriedensbruch in den Ortsteil Klein Schneen gerufen. Eine unbekannte männliche Person halte sich unberechtigt auf einem Privatgrundstück in der Straße Im Unterdorf auf und würde dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen.

Als die Beamten am Einsatzort ankamen, hatte der Unbekannte bereits das Grundstück verlassen - ein zweiter unbekannter Mann sei zwischenzeitlich hinzugekommen und habe ihn zum Gehen überreden können. Die beiden hätten sich anschließend in Richtung des nahegelegenen Bahnüberganges entfernt.

Die Polizisten machten sich daraufhin auf die Suche nach den beiden beschriebenen Männern. Neben mehreren Absperrbaken und -gittern, die scheinbar mutwillig auf die Gleise geworfen wurden, konnten die Beamten auch die zwei beschriebenen Männer unweit des Bahnüberganges feststellen. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten diese dann auch angehalten und kontrolliert werden.

Während der gesamten Dauer der polizeilichen Maßnahmen war einer der augenscheinlich alkoholisierten Männer absolut unkooperativ, beleidigte die Einsatzkräfte und reagierte zunehmend aggressiver. Aggressiver nicht nur gegen die eingesetzten Beamten, sondern auch gegen sich selbst. Aufgrund dessen wurde ein Rettungswagen angefordert, welcher den 31 Jahre alten Mann aus der Gemeinde Gleichen in eine psychiatrische Fachklinik fuhr. Dort angekommen, gelang es schließlich, den 31-Jährigen zu beruhigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Für weitere Untersuchungen musste er anschließend noch in der Fachklinik bleiben. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell