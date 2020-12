Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Radfahrer nach Zusammenprall mit Gassigänger gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Am Samstagmorgen (12. Dezember, 06:50 Uhr) ist ein 58-Jähriger mit seinem beigefarbenen Labrador auf dem Grünen Pfad zwischen der Boschstraße und der Duisburger Straße spazieren gegangen. In der Dunkelheit leuchtete der Mann mit einer Taschenlampe in Richtung seines Hundes, als ihn ein Radfahrer anfuhr. Beide stürzten. Der Fußgänger sprach den circa 20 bis 30 Jahre alten Mann an - doch dieser Schlug ihm ins Gesicht und fuhr in Richtung Boschstraße davon. Der Gassigänger wurde leicht verletzt. Der Labrador blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die unter der Rufnummer 0203 2800 Hinweise zu dem circa 1,75 Meter großen Fahrradfahrer geben können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell