Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer bei Überholvorgang verletzt

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Freitag, 26.06.2020, auf der L 155 bei Wehr. Dabei wurde der 26-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 12:30 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen, als eine in Richtung Rickenbach fahrende 25-jährige Autofahrerin zum Überholen eines Busses ansetzte. Sie stieß mit dem ebenfalls überholenden Motorrad zusammen. Der verletzte Motorradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Toyota der Frau liegt bei etwa 7000 Euro, an der KTM des Mannes bei rund 3000 Euro.

