Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw in Brand gesetzt- Kripo bittet um Hinweise

Viersen:Viersen: (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr, setzten Unbekannte ein geparktes Fahrzeug in Brand. Das Auto war im Wendehammer der Goethestraße abgestellt und brannte aus. Die Kripo geht davon aus, dass das Auto in Brand gesetzt wurde und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1055)

