Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel:Einbruch in Supermarkt

Schwalmtal-Waldniel:Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Am Mittwoch gegen 02:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in einen Supermarkt auf der Straße Häsenberg. Mindestens drei Personen verschafften sich nach Aufhebeln eines Seiteneingangs Zutritt in den Verkaufsraum und rafften dort eine noch unbekannte Menge Tabakwaren zusammen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter 02162/3210 entgegen./ah (1052)

