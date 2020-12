Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Auto fährt nach Unfall mit Radfahrerin weiter - Polizei sucht Zeugen

Brüggen:Brüggen: (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen eine Autofahrerin, die am Dienstag gegen 11:40 Uhr mit einer jungen Radfahrern zusammen gestoßen ist. Die Autofahrerin fuhr von der Unfallstelle weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Nach Schilderung der 17-jährigen Radfahrerin aus Brüggen war sie auf dem kombinierten Geh-/Radweg des Westrings aus Richtung Gesamtschule kommend in Richtung Roermonder Straße unterwegs. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war mit ihrem silberfarbenen Kleinwagen auf dem Westring unterwegs und wollte nach rechts auf die Roermonder Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin und kollidierte mit der Jugendlichen. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Die Jugendliche hielt an, auch die Autofahrerin stoppte, begutachtete ihr Fahrzeug und entfernte sich dann mit den Worten, dass nichts passiert sei, vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen VW-Polo oder ähnlich gehandelt haben. Die Autofahrerin war etwa 75 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Sie hatte graues Haar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1051)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell