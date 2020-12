Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Tankstelle

Kempen:Kempen: (ots)

Zigaretten erbeuteten Einbrecher in einer Tankstelle auf der Vorster Straße. Am Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr brachen der oder die Diebe in den Verkaufsraum ein und durchwühlten ihn. Da ein Teil der zusammengerafften Zigaretten am Tatort zurückblieb, ist es nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und hektisch geflüchtet sind. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1053)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell