POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mann fährt zweimal betrunken mit dem Auto

Nettetal-Kaldenkirchen:

Am Montag gegen 16:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 47-jährigen deutschen Autofahrer in Kaldenkirchen. Aufmerksame Zeugen hatten mitgeteilt, dass der Nettetaler offensichtlich stark angetrunken Auto fuhr. Dies bestätigte der Alkoholvortest, der einen Promillewert von etwa 2,5 anzeigte. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher. Dies hielt den Mann jedoch nicht davon ab, am Mittwoch gegen 09:50 Uhr erneut mit seinem Fahrzeug durch Kaldenkirchen zu fahren. Dieses Mal ergab der Alkoholtest einen Gehalt von etwa 2 Promille. Beide Blutproben werden nun ausgewertet. Zudem stellten die Einsatzkräfte die Schlüssel zum Fahrzeug des Mannes sicher, um eine neuerliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen der Alkoholfahrten, für den zweiten Fall zudem eine Anzeige wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis./ah (1054)

