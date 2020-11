Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zigarettenautomat abgeflext (02.11.2020)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Diebstahl, den Unbekannte in der Nacht zum Montag in der Straße "Belchenweg" gegen 3 Uhr verübt haben. Die Täter flexten das Metallbein eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten ab. Nachdem er umgekippt war, drehten sie den Automaten um. Ohne an den Inhalt zu gelangen, flüchteten die Unbekannten kurz darauf jedoch vom Tatort. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Sie bittet Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell