Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Radolfzell, Lkrs. KN) Grober Unfug (31.10./01.11.2020)

Konstanz/RadolfzellKonstanz/Radolfzell (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben mehrere Jugendliche in Böhringen mutwillig Halloween-Kürbisse zerstört, in dem sie auf diese eingeschlagen haben. Sachschaden ist keiner entstanden, jedoch waren die Besitzer der Kürbisse aufgrund der mühevollen Schnitzarbeiten persönlich sehr enttäuscht. Mehrere Hausbesitzer meldeten zudem am Sonntagmorgen mit rohen Eiern beworfene Hausfassaden. Bislang wurde der Polizei diesbezüglich kein Sachschaden gemeldet.

