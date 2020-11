Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) An einer abknickenden Vorfahrtstraße die Vorfahrt missachtet (01.11.2020)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro hat sich am Sonntagabend gegen 19.15 im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Friedhofstraße ereignet. Ein 46-jähriger Fahrer eines Ford wollte von der Friedhofstraße kommend in die Hauptstraße in Richtung Nenzingen einfahren und missachtete den Vorrang einer 63-jährigen Toyota-Fahrerin, die von der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Friedhofstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

