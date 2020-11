Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Brand eines Schopfes (01.11.2020)

Hilzingen, Lkrs. KNHilzingen, Lkrs. KN (ots)

Zu einem Brand wurden die Feuerwehren Hilzingen und Singen sowie das Polizeirevier Singen am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in die Straße "Dietlishof" gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Holzschopf in Brand geraten. Durch das rechtzeige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen bezüglich der Ursache des Brandes wurden aufgenommen.

