Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht heftigen Unfall (31.10.2020)

DöggingenDöggingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5739 zwischen Mundelfingen und Döggingen gekommen. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Opel Mokka in Richtung Döggingen. Bei dichtem Nebel erkannte er einen BMW eines 56-Jährigen zu spät, der nach einem vorangegangenen Wildunfall auf der Straße hielt. Obwohl der BMW vorschriftsmäßig abgesichert war, prallte der Opel mit hoher Wucht in das Heck des BMW. Die Polizisten bemerkten beim 64-jährigen Unfallverursacher Atemalkohol, was ein Alkoholtest mit dem Ergebnis von über 1,1 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Den Sachschaden an beiden Autos schätzten die Beamten auf rund 25.000 Euro.

