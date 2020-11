Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Mercedes Kleinbus gestreift und geflüchtet

Zu einem Fall der so genannten Unfallflucht ist es am Samstag in der Zeit von 10.15 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Flüchtlingsunterkunft in der Luisenstraße gekommen. Dort wurde eine ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Mercedes V-Klasse von einem anderen Fahrzeug gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Heckklappe in Höhe von 2.500 EUR zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Mercedes wurden hellblaue Fremdlackantragungen festgestellt und gesichert. Beim verursachenden Fahrzeug handelte es sich möglicher Weise um einen Lkw oder einen Pkw mit Aufbau, welcher im dortigen Bereich Waren be- oder entladen hat. Wer Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen (AM).

