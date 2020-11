Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/Lkrs. Konstanz) - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Rielasingen-WorblingenRielasingen-Worblingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 11.14 Uhr, wurde versucht, einen freistehenden Zigarettenautomaten hinter einer Gaststätte in der Werner-von-Siemens-Straße mittels Sprengsatz zu öffnen. Hierdurch wurde der Automat zwar erheblich beschädigt, hielt jedoch der Explosion stand, so dass aus dem Automat nichts entwendet werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2.000 EUR. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Geprüft wird derzeit auch, ob ein Zusammenhang mit einer Sprengung eines Zigarettenautomaten am frühen Samstagmorgen in Steißlingen besteht. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Singen unter der Telefonnummer 07731/888-0 entgegen (AM).

