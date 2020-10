Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB A81 Höhe Deißlingen) Lkw mit auffälliger Fahrweise

KonstanzKonstanz (ots)

Am Freitag gegen 19:35 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Lkw auf der A81 mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Der Lkw fuhr auf der A81 zwischen der AS Tuningen und der AS Villingen-Schwenningen in Fahrtrichtung Stuttgart. Dort soll er in Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Verkehrsteilnehmer vermuteten beim Fahrer ein medizinisches Problem bzw. eine Alkoholisierung. Es gelang ihnen den Lkw auf der rechten Fahrspur zum Anhalten zu bewegen. Die eintreffende Streife des Verkehrsdienstes Zimmern konnte beim Fahrer keine Beeinflussung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten feststellen. Aufgrund einer möglichen Übermüdung wurde dem Fahrer trotzdem vorsorglich die Weiterfahrt untersagt. Die auffällige Fahrweise rechtfertigte der Lkw-Fahrer damit, dass er während der Fahrt das Navigationsgerät bedient habe. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die auffällige Fahrweise des Lkws ebenfalls beobachtet haben bzw. von der Fahrweise des Lkws gefährdet wurden. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741/34879-0 erbeten.

