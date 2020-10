Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volksbank-Filiale Saline in Rottweil ein Pkw Fiat 500 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Hierdurch entstand am rechten Kotflügel und an der rechten Seitentüre ein Schaden in Höhe von etwa 1´000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741/477-0 erbeten.

