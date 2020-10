Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer erfasst beim Rückwärtsfahren einen Rollator (30.10.2020)

TrossingenTrossingen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 85-jährige Frau, die am heutigen Freitag gegen 10 Uhr mit ihrem Rollator die Ernst-Haller-Straße überqueren wollte. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei die Frau. Sein Heck erfasste den Rollator, was dazu führte, dass die Frau samt Rollator nach links umkippte. Hierbei zog sich die 85-Jährige leichte bis mittlere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand kein Sachschaden.

