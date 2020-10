Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Defekte Heizung setzt Keller in Brand (30.10.2020)

DauchingenDauchingen (ots)

Ein Brand hat heute Morgen gegen 10 Uhr in der Kehrbühlstraße Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine defekte Heizungsanlage hatte im Keller eines Mehrfamilienhauses einen Kurzschluss verursacht und den Brand ausgelöst. Der mit 28 Personen und 6 Fahrzeugen angerückten Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzte gab es nicht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell