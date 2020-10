Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter flüchtet nach Unfall (28.10.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Rempenweg" ereignet hat. Ein Unbekannter beschädigte einen dort geparkten Hyundai ix35 an der linken vorderen Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 419098, zu melden.

