Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen - Dauenberg, L 440, Lkr. Konstanz) Unfall beim Überholen (29.10.2020)

Eigeltingen - Dauenberg, L 440, Lkr. KonstanzEigeltingen - Dauenberg, L 440, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall während eines Überholvorganges ist es am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, zwischen Eigeltingen und Guggenhausen auf der Landesstraße 440, etwa auf Höhe Dauenberg gekommen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Opel Corsas war von Guggenhausen in Richtung Eigeltingen unterwegs und setzte etwa im Bereich von Dauenberg zum Überholen eines Fahrzeuges an. Hierbei hatte der junge Autofahrer übersehen, dass eine 50-jährige Fahrerin eines Audis auf der L 440 entgegenkam. Trotz Ausweichmanöver kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Corsa und dem entgegenkommenden Audi. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Vorsorglich wurde die stark unter dem Eindruck des Unfalls stehende Audi-Fahrerin von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung untersucht. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall jedoch niemand verletzt.

