Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hindelwangen) Straßenverkehrsbehörde verdeutlicht mit zusätzlichen Warnleuchten und Baustellenbaken geänderte Verkehrsführung an der Baustelle Meßkircher Straße/Oberdorfstraße (29.10.2020)

Stockach-HindelwangenStockach-Hindelwangen (ots)

Nachdem es innerhalb von zwei Tagen durch unachtsame Verkehrsteilnehmer bereits zu einem vierten Verkehrsunfall an der Baustelle Meßkircher Straße und Oberdorfstraße infolge der dort geltenden geänderten Verkehrsführung und Vorfahrtsregelung gekommen ist (wir berichteten), hat die Straßenverkehrsbehörde mit zusätzlichen Warnleuchten und Baustellenbaken reagiert. So sollen auch die unaufmerksamen Verkehrsteilnehmer auf die Baustellen bedingte geänderte Verkehrsführung, insbesondere auf die jetzt geltende "abknickende" Vorfahrtsregelung Meßkircher Straße/Oberdorfstraße deutlich und unmissverständlich hingewiesen werden.

In der Zeit von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend passierten an der genannten Örtlichkeit insgesamt vier Verkehrsunfälle, der letzte Unfall am Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr. Bei allen vier Unfällen waren die Verursacher unaufmerksam, hatten trotz eindeutiger Beschilderung die aufgrund der Baustelle geänderte Vorfahrtsregelung missachtet und so einen Unfall im Bereich der "abknickenden" Vorfahrtsstraße Meßkircher Straße/Oberdorfstraße verursacht. Bei den vier Unfällen kam es teils zu erheblichen Sachschäden an den beteiligten Autos, in einem Fall wurde ein Autofahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell