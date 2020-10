Polizeipräsidium Konstanz

Wegen eines medizinischen Notfalls landete am heutigen Freitag gegen 10 Uhr ein Rettungshubschrauber auf dem Seitenstreifen der A 81. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der Autobahn von Singen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Als sich der Fahrer nach der Anschlussstelle Geisingen unwohl fühlte, fuhr er auf den Seitenstreifen und informierte seine Firma. Diese verständigten den Rettungsdienst, der den Lkw-Fahrer bedingt ansprechbar in seinem Führerhaus antrafen. Vermutlich hatte der 59-Jährige während der Fahrt einen Schlaganfall erlitten. Während der Landung des Rettungshubschraubers, wurde die A 81 gesperrt. Nach einer Erstversorgung konnte der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

