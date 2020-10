Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg) Verkehrsunfall

Konstanz

Am Freitag gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der B 27 auf Höhe Blumberg ein Verkehrsunfall mit 3 Verletzten und erheblichem Sachschaden. Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die L 185 von Geisingen in Richtung B27. An der Einmündung zur B27 fuhr dieser zunächst links an der Verkehrsinsel vorbei in die B27 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B27 in Richtung Donaueschingen fahrenden Pkw VW Multivan und es kam zur Kollision. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW Multivan schräg über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke geschleudert. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde schwer und seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer des VW Multivan erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Sämtliche Personen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 75´000 Euro. Der 24-jährige Unfallverursacher war bereits kurze Zeit zuvor auf der L185 durch überhöhte Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver aufgefallen. Da sich Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde vom 24-jährigen Fahrer eine Blutprobe erhoben.

