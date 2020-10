Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Verkehrsunfallflucht

KonstanzKonstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland in der Dieselstraße in Bad Dürrheim ein Pkw VW Touran angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer verursachte beim Ausparken am rechten Fahrzeugheck des geparkten Pkws einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hatte den Unfallhergang beobachtet, war jedoch bis zum Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun diesen Zeugen sowie weitere mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720/8500-0 in Verbindung zu setzen.

