POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen

Am Sonntagnachmittag nutzten unbekannte Täter das geöffnete Fenster einer Hochparterre-Wohnung an der Halterner Straße, um ins Gebäude zu gelangen. Aus der Wohnung entwendeten sie Bargeld und ein Messer. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Samstagabend brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Dortmunder Straße auf. Die Täter nahmen Armbanduhren und Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Die Tür wurde vermutlich eingetreten. Es entstand Sachschaden.

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter das Rolltor zu einer leerstehenden Lagerhalle an der Herner Straße auf. Von hier aus gelangten sie in eine Zwischendecke. Hier entfernten die Täter Kupferrohre und Leitungen mit einem Bolzenschneider. In einem Nebenraum lagen Kupferrohre zum Abtransport bereit. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten durch eine Notausgangstür.

Bottrop

Mit Schmuck und einem Laptop als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Reiheneckhaus an der Gladbecker Straße im Stadtteil Stadtmitte. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür aufgehebelt, anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. An der Tür entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Als Tatzeitraum wurde der 21.07. - 31.07. angegeben. Im selben Haus gelangten Unbekannte, im selben Zeitraum, über ein Badezimmerfenster im ersten Obergeschoss in die dortige Wohnung. Hier entwendeten die Täter Schmuck und ein Mobiltelefon.

Herten

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter zwei Fenster zu einem Bürogebäude an der Clemensstraße auf. Zwei Büros wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Baucontainer am Nachtigallenweg. Um in den Container zu gelangen hebelten sie das Schloss auf. Aus dem Container wurden zwei Brecheisen entwendet. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

