Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 27.06.2020, gegen 15:21 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Tiroler Straße, Pirmasens OT Fehrbach in Richtung Ortsmitte. Er streifte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Wohnmobils welches einem 55-jährigen Mannes aus Sontra (Hessen) gehört. Hiernach setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von einem Zeugen wurde die Tat beobachtet, welcher sich einen Teil des Kennzeichens merkte und den Fahrzeugführer beschreiben konnte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

