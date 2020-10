Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Sprengung von Zigarettenautomat

KonstanzKonstanz (ots)

Am Samstag vermutlich gegen 03:00 Uhr wurde in der Industriestraße in Steißlingen ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die unbekannte Täterschaft führte einen Sprengsatz in den Ausgabeschacht und brachte diesen zur Explosion. Hierdurch wurde der Automat erheblich beschädigt. Entwendet wurde eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Zur Tatzeit fiel einem Zeugen ein unbekanntes Fahrzeug mit drei Personen auf. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen bisher negativ. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731/888-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell