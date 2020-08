Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kleine Künstler gesucht - Kreativwettbewerb der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland sucht in den Sommerferien kleine Künstler.

Da viele Familien in dieser besonderen Situation auf den Urlaub verzichten, bieten wir in den letzten zwei Wochen der Sommerferien einen Kreativwettbewerb an. Wir laden alle herzlich ein, mit ihren Kindern kleine Kunstwerke zum Thema Polizei zu gestalten. Ihr könnt malen, klecksen, kleben, schneiden oder euch auch einfach verkleiden. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Schickt uns anschließend ein Foto von eurem Werk mit dem Namen und dem Alter des Kindes, dem Wohnort und einer telefonischen Erreichbarkeit der Eltern an

pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de.

Wir verlosen unter allen Einsendungen drei Überraschungsbeutel, die wir euch persönlich mit einem Streifenwagen nach Hause bringen.

Einsendezeitraum ist der 12. bis 26. August 2020. Teilnehmen dürfen alle Kinder, die in Oldenburg oder im Ammerland wohnen. Alle eingesandten Fotos werden auf dem Twitterkanal der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland unter

https://twitter.com/Polizei_OL

veröffentlicht (der Twitterkanal ist öffentlich und kann auch ohne eigenes Profil besucht werden). Mit der Einsendung stimmt ihr automatisch zu, dass Vorname und Alter des Künstlers oder der Künstlerin veröffentlicht werden.

Wir freuen uns auf viele bunte Kunstwerke und wünschen viel Spaß beim Basteln mit der Familie!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell