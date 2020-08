Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

Am Montagvormittag ist an der Bahnhofsallee ein 66-jähriger Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt worden:

Der Oldenburger fuhr um 11.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem linksseitigen Radweg der Bahnhofsallee in Richtung Bremer Heerstraße. Als der 39-jährige Fahrer eines BMW von der Carl-Friedrich-Gauß-Straße in die Bahnhofsallee einbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige erst auf die Motorhaube des BMW und dann auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Zeugen können sich wie gewohnt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden. (909228)

