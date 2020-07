Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Eßlingen) Müllablagerung an der Bundesstraße 532 (23.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur unzulässigen Ablagerung von mehreren gelben Säcken mit Inhalt. Die unzulässige Müllablagerung wurde am Donnerstagvormittag bei Eßlingen auf dem sich an der Bundesstraße 523 in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen befindlichen Parkplatz festgestellt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

