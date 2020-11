Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen/Lkrs. Konstanz) - Schulwand besprüht

Radolfzell-BöhringenRadolfzell-Böhringen (ots)

Am Samstag um 19.52 Uhr, konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie drei Jugendliche Wände der Grund- und Hauptschule in der Fritz-Engelberg-Straße mit Farbe besprühten. Trotz sofortiger Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. An der Schule wurden mehrere so genannte "Tags" mit den Buchstaben "AZAD" an den Außenwänden und an einer Sichtschutzwand festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2.500 EUR. Die Jugendlichen waren nach Angaben des Zeugen zwischen 160 und 170 cm groß und ca. 15 bis 16 Jahre alt. Sie waren mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet und flüchteten vom Schulgelände in Richtung Zweigenweg/Straße an der Schule. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732/950660 entgegen (AM).

