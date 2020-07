Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftungen - Mordkommission sucht weiterhin nach Zeugen - 5.000 EUR Belohnung

Nach den tragischen Brandstiftungen im August und September 2019 suchen die Ermittler der Mordkommission weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Tatklärung geben können. Umfangreiche Ermittlungen haben ergeben, dass die Taten in einem direkten Zusammenhang stehen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um den- oder dieselben Täter handelt.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndeten sie bereits im letzten Jahr mit einem Foto und Video nach dem Mann, der im Verdacht steht, für die Brandstiftungen verantwortlich zu sein. Nun wenden sich die Ermittler erneut mit dem Bildmaterial an die Öffentlichkeit, da ihnen aufgrund der Aufzeichnungen ein späterer Vergleich hinsichtlich Bewegung und Körpergröße des Tatverdächtigen möglich ist.

Zu den Brandstiftungen: Innerhalb von 20 Minuten brannten am 25. August 2019, ab etwa 4 Uhr, neun Autos und ein Wohnwagen. Ein Carport wurde dadurch beschädigt. Die Fahrzeuge waren in direkter Nähe zueinander in den Stadtteilen Dießem/Lehmheide und Fischeln abgestellt. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt.

Am 12. September 2019 ist es gegen 3 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Spinnereistraße gekommen, bei dem ein Ehepaar ums Leben kam. Nahezu zeitgleich und nur 300 Meter entfernt, brannte ein großer Papiercontainer auf dem Gelände der Firma Lidl an der Gladbacher Straße. Der mutmaßliche Täter wurde von der dortigen Videoanlage aufgezeichnet.

Er trug eine blaue Jeanshose, dunkle Schuhe sowie eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und hell abgesetzten Ärmeln.

Foto und Video des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/krefeld-brandstiftung

Die Polizei Krefeld bittet nochmal um Hinweise: - Wer kennt die Person? - Wer kann die Kleidungsstücke einer Person zuordnen? - Hat sich Ihnen vielleicht jemand anvertraut?

Hinweise werden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (313)

