Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer stößt mit Lkw zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Oberhausen auf dem Alten Postweg in Richtung Norden. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum fuhr auf der Hiesfelder Straße aus Richtung Osten. Von hier aus wollte er nach rechts in den Alten Postweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Er verletzte sich leicht. An dem Rennrad entstand 2.500 Euro Sachschaden (Totalschaden). An dem Lkw war kein Schaden erkennbar.

