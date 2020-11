Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Einbruch in Kleingartenanlage (31.10. - 01.11.2020)

Singen am Hohentwiel, Lkr. KonstanzSingen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag sind unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage im Bereich "Römerziel" eingebrochen. Zudem versuchten die Unbekannten in ein Gartenhaus einer benachbarten Kleingarten-Parzelle gewaltsam einzudringen. In der ersten Gartenhütte traten die Einbrecher die Eingangstüre ein und gelangten so in das Innere der Hütte. Dort wurden die Täter allerdings nicht fündig. Beim benachbarten Gartenhaus schlugen die Unbekannten die äußere Scheibe eines Fensters ein, kamen aber wegen einer vorhandenen Doppelverglasung nicht weiter. Möglicherweise haben sich die Einbrecher auch an anderen Gartenhütten zu schaffen gemacht. Dies muss noch überprüft werden. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

