Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen hören Schreie einer Frau - intensive Suchmaßnahmen durchgeführt+++

Oldenburg (ots)

Der Polizei Bad Zwischenahn werden am frühen Sonntag, 24.01.2021, gegen 05:30 Uhr mehrere Schreie und Rufe einer weiblichen Person im Bereich Am Delf gemeldet. Mit mehreren Polizeibeamten wurde die genannte Örtlichkeit abgesucht, weil eine Notlage nicht auszuschließen war. Da das Gelände in dem Bereich teilweise sehr unwegsam ist, wurde zur Unterstützung die Schnelleinsatzgruppe vom Malteser Hilfsdienst Ganderkesee mit einer Drohne mit Wärmebildkamera sowie die Rettungshundestaffel der Johanniter Oldenburg hinzugezogen. Die Absuche verlief negativ und wurde gegen 08:30 Uhr eingestellt.

