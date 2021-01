Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Westerstede: Coronaparty in Westerstede aufgelöst

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, ging auf der Wache des PK Westerstede der Hinweis auf die Zusammenkunft mehrerer Personen in einer Gartenhütte auf einem Grundstück in Westerstede ein. Die eingesetzten Beamten fahren zur angegenbene Adresse. Auf dem Grundstück befindet sich tatsächlich eine Gartenhütte. Die Fenster der Hütte sind dunkel abgeklebt, durch kleine Spalten kann Licht in der Hütte wahrgenommen werden. Bereits von außen kann der Geruch von Marihuana wahrgenommen werden. Die unverschlosse Tür wird geöffnet, in der Hütte sitzen drei männliche Personen. Die anschließende Überprüfung ergibt, dass es sich um drei 21jährige Westersteder mit unterschiedlichen Wohnsitzen handelt. Während der Kontrolle wurden Drogen aufgefunden, die beschlagnahmt worden sind. Gegen die drei Personen wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstosses gegen die Coronaverordnung und ein Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetzte eingeleitet. Zudem wurde zwei Personen ein Platzverweis erteilt.

