POL-ME: Zehnjähriger von Fahrradfahrer verletzt - Polizei stoppt den alkoholisierten Mann mit geklautem Rad - Ratingen - 2002173

Das Ende einer Verkehrsunfallflucht: Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Dienstagmittag (25.02.2020) ein 29-jähriger Ratinger, wenige Minuten nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Düsseldorfer Straße, mit seinem geklauten Rad auf der Hochstraße gestellt werden. Da der Ratinger auch noch alkoholisiert war, hatte dies weitere Konsequenzen: Für eine Blutprobenentnahme musste er mit auf die Polizeiwache.

Was war zuvor geschehen?

Gegen 13:15 Uhr ging ein 10-jähriger Ratinger, gemeinsam mit seiner Mutter, auf dem Gehweg der Düsseldorfer Straße in Richtung Wallstraße. Nach eigenen Angaben fuhr ihn plötzlich von hinten ein Fahrradfahrer an und verletzte ihn am linken Schienbein. Ein von dem 10-jährigen mitgeführter Trolley fiel durch den Zusammenstoß um, so dass diverse Lebensmittel zu Boden fielen.

Nach Zeugenangaben redete der Radfahrer zunächst lautstark auf den Jungen ein und beleidigte anschließend eine zufällig vor Ort anwesende Zeugin, bevor er sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Dank der aufmerksamen Zeugin konnten die Polizeibeamten mit einer guten Personenbeschreibung unmittelbar nach dem flüchtigen Fahrradfahrer fahnden. Nur wenige Minuten später erblickten die Beamten den Flüchtigen auf der Bahnstraße in Ratingen. Im Rahmen der Kontrolle gestand der 29-Jährige nicht nur den vorherigen Konsum von Alkohol: Auch den Diebstahl des von ihm mitgeführten Rades gab er unumwunden zu.

Die Konsequenzen für den Ratinger: Zur weiteren Beweisführung wurde er zur Polizeiwache Ratingen verbracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den 29-Jährigen wurden Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht unter Trunkenheit sowie wegen Diebstahls eingeleitet.

