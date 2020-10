Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sonderkontrollen der Kreispolizei

Kleve (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes haben am zurückliegenden Sonntag, 18.10.2020, in Geldern und Kleve Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten die Beamten 138 Geschwindigkeitsverstöße ahnden. Hinzu kamen 4 Gurt- sowie drei Handyverstöße. Trauriger Sieger war ein Kradfahrer, der in der 70er Zone mit 118 km/gemessen wurde. Die Polizei hat eine Fortsetzung der Kontrollen angekündigt. (SI)

