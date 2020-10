Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Opferstock aufgebrochen

Kalkar (ots)

Unbekannte haben am Montag, 19.10.2020, in der Kirche Peter und Paul im Ortsteil Grieth am Markt einen Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die Küsterin hatte den späteren Tatort gegen 14.00 Uhr noch unversehrt verlassen und den Einbruch gegen 18.00 Uhr entdeckt. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell