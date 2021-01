Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung++

Oldenburg (ots)

Am 25.01.2021, um 21:10 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Wiefelstede ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines PKW leicht verletzt wurde. Die 52-jährige Wiefelstederin war zur Unfallzeit mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Spohle unterwegs, als sie in Höhe der Unfallstelle, einer leichten Linkskurve, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß sie gegen eine halbhohe Mauer, Verkehrsschilder und einen Laternenmast. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Alleinbeteiligte unter Alkoholeinwirkung stand. Später wurde im Rahmen der Versorgung der Verletzungen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten. Der PKW wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

