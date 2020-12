Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Wolfartsweier - Tageswohnungseinbruch - Kripo sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nach einem sogenannten Tageswohnungseinbruch am Dienstag zwischen 08.20 Uhr und 15.45 Uhr in der Hangstraße in Wolfartsweier sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Ein Nachbar hat in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen auf dem betroffenen Anwesen gesehen und mutmaßte wegen der geringen Größe von geschätzten 165 cm, es handle sich um Kinder, weshalb er nicht die Polizei verständigt hat. Möglicherweise handelte es sich dabei aber um die Einbrecher.

Die unbekannten Täter öffneten vermutlich mit Hilfe eines Schraubendrehers gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses und durchwühlten im Innern die Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie neben Schmuck auch geringe Bargeldbeträge.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell