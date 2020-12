Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Schmuck und Bargeld hat ein Dieb am Montag im Hofäckerweg in Grötzingen erbeutet.

Zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr verschaffte sich der Täter über einen Maschendrahtzaun Zutritt auf das Grundstück. Dort hebelte er ein Küchenfenster auf und gelangte so in das Haus. Anschließend sucht er nahezu alle Räumlichkeiten auf und öffnet hier Schränke und Schubladen. Auf der Suche nach Wertgegenständen nahm der Eindringling Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro an sich.

Mit seiner Beute konnte der Dieb bislang unerkannt flüchten, weshalb das Polizeirevier Durlach auf der Suche nach Zeugen ist, die gebeten werden sich unter der Telefonnummer 0721/49070 zu melden.

