POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte entwenden Tresor aus Werkstatt

Karlsruhe

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Grötzinger Ohmstraße einen Tresor an sich genommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 07:20 Uhr über ein Fenster Zutritt in den Büroraum. Zielstrebig entwendeten sie den dort befindlichen Firmentresor mit den Tageseinnahmen. Aufgrund des Gewichtes des Geldschrankes waren die Diebe vermutlich mit einem Pkw unterwegs. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich der Ohmstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich Tagsüber mit dem Polizeiposten Hagsfeld unter der Telefonnummer 0721 96879759 in Verbindung zu setzen.

