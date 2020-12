Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281220-1039: Spaziergänger beobachtet Einbrecher

RadevormwaldRadevormwald (ots)

Am Sonntagabend (27. Dezember) haben Kriminelle versucht, in einen Imbiss in der Mermbacher Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einem Fenster, schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen.

Ein Spaziergänger hatte um 19:25 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich des Imbiss gehört. Er sah einen dunkel gekleideten Mann an einem der Fenster. Der Mann soll zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er durch ein angrenzendes Waldstück in Richtung Otto-Hahn-Straße.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

