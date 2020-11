POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Autofahrer nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring / Schiersteiner Straße, Donnerstag, 12.11.2020, gegen 06:05 Uhr,

(däu)Am Donnerstagmorgen, um kurz nach 06:00 Uhr, kam es in Wiesbaden an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Schiersteiner Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei der mutmaßliche Unfallverursacher nach der Kollision zu Fuß flüchtete. Der unbekannte Fahrer eines grauen VW Sharans war auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Loreleyring unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge, bei einer rot zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort gegen die linke Seite eines BMW gestoßen sei, der die Schiersteiner Straße in Richtung Schierstein befuhr. Aufgrund des Aufpralles wurde der BMW noch gegen einen neben ihm fahrenden Toyota geschoben. Der VW und der BMW waren nach dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Sharan entfernte sich nach dem Unfall zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 42-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt, der 37-jährige Toyota-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem geflüchteten VW Fahrer machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Widerstand bei Festnahme, Wiesbaden, Platter Straße, Donnerstag, 12.11.2020, gegen 09:20 Uhr,

(däu)Am Donnerstagmorgen bekamen es Beamte des 1. Polizeireviers mit einem renitenten 35-jährigen Mann zu tun, nachdem sie wegen einer Häuslichen Gewalt in die Platter Straße gerufen wurden. Als die Ordnungshüter vor Ort antrafen, war eine 31-jährige Frau bereits vor ihrem Freund aus ihrer Wohnung auf die Straße geflüchtet. Noch während die Beamten dort den Sachverhalt aufnahmen, kam der 35-Jährige ebenfalls aus der Wohnung runter auf die Straße, wo dann die Situation eskalierte. Als die Beamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, soll der alkoholisierte Mann in Richtung des Kopfes eines Polizisten getreten haben, glücklicherweise ohne diesen zu treffen. Der Mann wurde festgenommen und auf das 1. Polizeirevier gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität musste der Mann nach einer Blutentnahme in die Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

3. Renitenter Fahrgast im Bus, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 12.11.2020, gegen 14:00 Uhr,

(däu)Mit einem renitenten Fahrgast ohne gültigen Fahrschein hatte es ein Fahrscheinprüfer am Donnerstagnachmittag in einem Bus in der Dotzheimer Straße zu tun. Nachdem ein Fahrgast bei einer Kontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, wollte der Kontrolleur dessen Personalien aufnehmen. Dies wurde von dem 40-jährigen Wiesbadener jedoch verweigert. Dies habe dazu geführt, dass sich beide Kontrahenten gegenseitig beleidigten und der 40-Jährige den Kontrolleur mehrfach mit dem Knie gegen den Oberschenkel getreten haben soll. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, gegen den Fahrgast ermittelt die Polizei außerdem noch wegen Körperverletzung.

4. Gekipptes Fenster lockt Einbrecher an, Wiesbaden, Rheinstraße, Donnerstag, 12.11.2020, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um ohne großen Aufwand am Donnerstagabend zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Wohnung in der Rheinstraße einzusteigen. Nachdem die Einbrecher die Erdgeschosswohnung durchwühlt hatten, entfernten sie sich mit dem erbeuteten Bargeld und Schmuck mit einem Gesamtwert von mehreren Hundert Euro unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Taschendiebe auf Wochenmarkt unterwegs, Wiesbaden, Marktplatz, Donnerstag, 12.11.2020, zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr,

(däu)Taschendiebe schlugen am Donnerstagnachmittag auf dem Wiesbadener Wochenmarkt in der Innenstadt zu. In der Zeit von 17:00 bis 17:20 Uhr öffneten die unbekannten Täter den Reißverschluss eines getragenen Rucksacks und entwendeten daraus das Portemonnaie samt Inhalt der 24-jährigen Geschädigten. Täterhinweise liegen nicht vor. Auf Grund des aktuellen Falles weist die Polizei darauf hin, gerade beim Einkaufen, auf Wertsachen und Geldbörsen besonders aufzupassen. Geldbörsen oder Handys gehören nicht in die Außentaschen von Rucksäcken oder der Bekleidung, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Hinweisgeber und potenzielle weitere Geschädigte melden sich bitte telefonisch bei dem 1. Polizeirevier unter der Nummer (0611) 345-2140.

6. Autoaufbrecher in Wiesbaden zugange, Wiesbaden, Mittwoch, 11.11.2020, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 12.11.2020, 10:45 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag trieben Autoaufbrecher in Wiesbaden ihr Unwesen, die es bei mindestens drei geparkten Fahrzeugen auf die im Innenraum herumliegenden Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Innenräumen der Autos und ließen hieraus eine Handtasche, diverse Fahrzeugzubehörteile, Kleidungsstücke, Dokumente, Werkzeuge, ein mobiles Navigationsgerät sowie andere Gegenstände mitgehen. Die drei betroffenen Pkw waren im Bereich Pfitznerstraße, Entenstraße sowie Wingertstraße abgestellt. Während sich der Diebstahl in der Wingertstraße am Donnerstagvormittag zwischen 10:10 Uhr und 10:45 Uhr ereignete, schlugen die Autoaufbrecher in den beiden anderen Fällen bereits in der Nacht zum Donnerstag zu. Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Roter Mazda entwendet, Wiesbaden, Niederwaldstraße, Mittwoch, 11.11.2020, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 12.11.2020, 06:45 Uhr,

(pu)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in der Niederwaldstraße in Wiesbaden zum Diebstahl eines roten Mazda 6. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch gegen 16:30 Uhr in einer Parklücke in der Nähe eines griechischen Restaurants geparkt. Als sie am Donnerstag gegen 06:45 Uhr wieder mit dem Fahrzeug fahren wollte, war dieses verschwunden. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Mazda machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter 0611 345-0 zu melden.

8. Aktueller Blitzerreport, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hoher Schaden bei Einbruch in Einfamilienhaus, Eltville, Rieslingstraße, Donnerstag, 12.11.2020, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr,

(ka)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eltville haben bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend Wertgegenstände gestohlen und einen hohen Schaden verursacht. Die Einbrecher drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr gewaltsam in das Haus in der Rieslingstraße ein. Dabei brachen die Täter einen im Wohnhaus befindlichen Safe auf und entnahmen daraus zahlreiche Wertgegenstände. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den Fall übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Fahrzeug touchiert und geflüchtet - Zeugen gesucht, Niedernhausen, Königshofen, Niederseelbacher Straße, Donnerstag, 12.11.2020, gegen 13:30 Uhr,

(ka)Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmittag ein Fahrzeug in Königshofen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 13:30 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass ein in der Niederseelbacher Straße geparkter BMW der 5er Reihe von einem Fahrzeug touchiert wurde, das zum genannten Zeitpunkt die Niederseelbacher Straße befuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die unbekannte Person flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Pkw gestreift und weggefahren - Wer kann Angaben machen?, Idstein, Heftrich, Alteburger Straße, Donnerstag, 12.11.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 04:00 Uhr,

(ka)Das geparkte Fahrzeug eines 47-jährigen Idsteiners ist in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Aktuellen Ermittlungen zufolge ist der in der Alteburger Straße in Heftrich abgestellte VW Tiguan zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 04:00 Uhr von einem Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift worden, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Taunusstein, Pestalozzistraße Mittwoch: Kiedrich, Waldstraße Donnerstag: B 54, Gemarkung Aarbergen Sonntag: B42, Gemarkung Eltville

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Zeugen gesucht- Polizei ermittelt gegen Raser, Bundesautobahn 66, zwischen Autobahnkreuz Wiesbaden und Frankfurt-Höchst, Mittwoch, 11.11.2020, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag erwischte eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden auf der A 66 einen 38-jährigen mutmaßlichen Autoraser. Den Beamten war gegen 16.00 Uhr in Höhe des Wiesbadener Kreuzes ein BMW X4 Alpina aufgefallen. Das Fahrzeug war mit überhöhter Geschwindigkeit und unter mehrfacher Missachtung des Sicherheitsabstandes zum jeweils vorausfahrenden Fahrzeug in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Hierbei wechselte der Fahrer mehrfach die Fahrspuren, ohne den hierfür erforderlichen Blinker zu betätigen. Die Beamten verfolgten den Wagen bis Höhe Frankfurt-Höchst, wo es ihnen unter Einsatz des Blaulichtes und der Anhalte-Kelle gelang, den BMW auf eine Autobahntankstelle zu lotsen, um dort den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen den 38-jährigen Frankfurter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden sucht nun mögliche Geschädigte sowie Zeugen der Fahrweise des BMW und bittet diese, sich telefonisch unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

