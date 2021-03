Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung durch Graffitis auf Gehwegen

Speyer (ots)

18.03.2021, 19.00 Uhr, bis 19.03.2021, 10.30 Uhr. Auf verschiedenen Gehwegen und Fahrbahnen in der Innenstadt von Speyer wurden bislang zehn Graffitis festgestellt, die sich mit der Thematik Klimawandel beschäftigen. Diese wurden mit grüner Farbe aufgesprüht. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell